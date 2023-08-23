Гендиректор арабской компании стал членом совета директоров "Самрук-Қазына"

Мохаммед Джамиль Аль Рамахи. Фото: sk.kz

В фонде "Самрук-Қазына" сообщили об изменении состава директоров. Новым членом избран Мохаммед Джамиль Аль Рамахи, передает официальный сайт KASE.

"Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщил KASE о том, что решением единственного акционера от 17 августа 2023 года Мохаммед Джамиль Аль Рамахи избран членом совета директоров компании", – говорится в сообщении.

В бирже также отметили, что с учетом внесенного изменения совет директоров "Самрук-Қазына" состоит из семи человек: Алихан Смаилов, Болат Жамишев, Лука Сутера, Алибек Куантыров, Нурлан Жакупов, Тимур Сулейменов и Мохаммед Джамиль Аль Рамахи.

Добавим, что, по информации на сайте Masdar, Мохаммед Джамиль Аль Рамахи является генеральным директором компании по производству экологически чистой энергии, работающей более чем в 40 странах.

Аль Рамахи впервые присоединился к Masdar в 2008 году и занимал руководящие должности в компании почти полтора десятилетия. В 2016 году он был назначен на пост генерального директора.

Помимо данной должности, Аль Рамахи занимает ряд должностей в совете директоров. Он является председателем исполнительного комитета Masdar, заместителем председателя Глобального совета по целям устойчивого развития, а также входит в совет директоров компании Emirates Waste to Energy Company и Shuaa Energy 2 PSC, компании, разрабатывающей третью фазу проекта Солнечного парка Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума в Дубае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2033593-generalnoy-direktor-masdar-stal-chlenom-soveta-direktorov-samruk-qazyna/