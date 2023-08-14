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Бананы начнут выращивать в Казахстане

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Бананы на столе
Бананы. Иллюстративное фото: pexels.com

Выращивать бананы в промышленных объемах планируют в Туркестанской области. Данный сорт банана адаптирован под казахстанские климатические условия, сообщается на официальном сайте Минсельхоза.

В Туркестанской области в промышленных объемах начнут производить бананы, сообщили в МСХ.

"Турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия", – говорится в сообщении.

Бананы в теплице
Бананы в теплице. Фото: официальный сайт МСХ

Теплицу пообещали расширить еще на 5 га – это позволит производить порядка 1000 тонн бананов в год.

Первый урожай, по планам, соберут уже через 6-8 месяцев. Кроме бананов в теплице будут выращивать томаты и клубнику.

К слову, стоимость проекта на первом этапе составляет 4 млн долларов (1,7 млрд тенге по текущему курсу).

"При строительстве турецкая компания использовала высокопрочные конструкции, теплицы оснащены климат-контролем и системой адаптивного питания, которые позволяют полностью раскрыть генетический потенциал растений даже в самых неблагоприятных погодных условиях", – сообщили в МСХ.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что бананы произрастают преимущественно во влажном тропическом климате, также их успешно выращивают в условиях орошения в некоторых полузасушливых регионах. Первые плоды созревают через 10-15 месяцев.

Вопреки распространенному заблуждению, бананы растут не на дереве. Банановое растение – трава высотой 3-6 метров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2032341-banany-nachnut-vyraschivat-v-kazahstane/

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