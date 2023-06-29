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Почти на 4 тенге подорожал доллар на бирже в Казахстане

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Доллары и тенге на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 29 июня, доллар резко подорожал на Казахстанской фондовой бирже, поднявшись почти на 4 тенге. Данные торгов опубликованы на официальном сайте KASE.

По итогам дневной сессии, средневзвешенная стоимость американской валюты составляет 454,13 тенге, увеличившись на 3,70 тенге с момента последних торгов.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

  • в Астане: покупка – 448-452,5 тенге, продажа – 456,5-460 тенге;
  • в Алматы: покупка – 448-452,5 тенге, продажа – 454,5-460 тенге;
  • в Шымкенте: покупка – 448-452,5 тенге, продажа – 456,5-460 тенге.

Кроме того, согласно данным на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты актуальны следующие цены:

  • в Астане: покупка – 446-452,5 тенге, продажа – 453,5-457 тенге;
  • в Алматы: покупка – 451,5-452 тенге, продажа – 454-454,5 тенге;
  • в Шымкенте: покупка – 453,5 тенге, продажа – 454,9-456 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2026831-pochti-na-4-tenge-podorozhal-dollar-na-birzhe-v-kazahstane/

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