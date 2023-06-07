Миллиардные нарушения выявила аудиторская проверка в министерствах Казахстана

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня на заседании мажилиса озвучили итоги аудита по исполнению республиканского бюджета. В нескольких министерствах были выявлены нарушения на миллиарды тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно отчету правительства и Высшей аудиторской палаты (ВАП), ВАП и органы госаудита выявили нарушения на сумму 237,7 млрд тенге.

"По данным Комитета внутреннего государственного аудита, в 2022 году наибольший объем финансовых нарушений приходится на нарушения при использовании местными исполнительными органами целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета – 26 892 747 000 тенге или 65,5%, в госучреждениях, финансируемых из республиканского бюджета – 10 198 427 000 тенге (24,8%), и в субъектах квазигосударственного сектора республиканского подчинения – 3 956 514 000 тенге (9,6%)", – говорится в отчете.

Комитет по финансам и бюджету, ссылаясь на этот же отчет, сообщил, что из установленных нарушений в госучреждениях, финансируемых из республиканского бюджета, и в субъектах квазигосударственного сектора республиканского подчинения основная доля приходится на:

Министерство обороны – 36,1 % (на сумму 5 109 027 300 тенге);

Министерство индустрии и инфраструктурного развития – 21,2 % (на сумму 2 998 797 100 тенге);

Министерство культуры и спорта – 9,6 % (на сумму 1 372 618 500 тенге);

Министерство по чрезвычайным ситуациям – 7,1% (на сумму 1 017 883 800 тенге).

Добавим, что согласно Закону РК "Об аудиторской деятельности", аудит – это проверка в целях выражения независимого мнения о финансовой отчетности и прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Также напомним, что 26 ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым постановил утвердить положение о Высшей аудиторской палате Республики Казахстан.

Согласно данному положению, палата является высшим органом государственного аудита и финансового контроля, осуществляющим внешний государственный аудит и финансовый контроль, непосредственно подчиненным и подотчетным президенту Республики Казахстан.

Положение является учредительным документом Высшей аудиторской палаты.

Ранее указом главы государства Наталья Годунова была назначена председателем Высшей аудиторской палаты РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2023762-milliardnye-narusheniya-vyyavila-auditorskaya-proverka-v-ministerstvah-kazahstana/