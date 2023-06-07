Air Astana планируют вывести на IPO в 2024 году

Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

Управляющий директор по развитию и приватизации АО "Самрук-Казына" Ернар Жанадил сегодня на конференции Astana Finance Days сообщил о планах по выводу Air Astana на IPO, передает корреспондент NUR.KZ.

Ернар Жанадил рассказал о ситуации по выводу авиакомпании Air Astana на IPO.

"Мы говорим об их (Air Astana – прим. ред.) готовности к IPO. Мы даже смогли найти хорошего репутационного инвестора. Это такой якорный инвестор для этого IPO, но нам нужно уважать их позицию, их акционеров.

Сейчас они говорят, что Air Astana должна выходить на листинг на международной бирже и плюс на местных биржах также. То есть переговоры все еще ведутся. Мы обсуждаем эти моменты. Мы пытаемся найти верный вариант, но пока что, предварительно, мы планируем выйти на IPO в отношении компании Air Astana в 2024 году", – заявил он.

Спикер также объяснил, почему за основу берется именно эта дата.

"Мы считаем, что именно к этому времени вот эта волатильность на международных рынках устаканится, и мы надеемся, что сможем это сделать.

Однако, что касается других компаний, мы также оптимистично смотрим на это. Есть KEGOC, это главный наш оператор по электросетям. У нас уже есть, скажем так, юридические подтверждения, и я думаю, что мы также выйдем на вторичное размещение SPO в ближайшее время. Мы уже наняли местных банкиров, и сейчас работа в процессе", – резюмировал спикер.

Отметим, что авиакомпания Air Astana была зарегистрирована в 2001 году, а 15 мая 2002 года выполнила свой первый рейс по маршруту "Алматы – Астана". Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

В совместном предприятии с долями участия правительства 51 процент принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", а 49 процентов – компании BAE Systems PLC (Великобритания).

Парк воздушных судов авиакомпании Air Astana состоит из современных воздушных судов западного производства таких типов как: "Боинг 767-300ER", "Эйрбас A320neo", "Эйрбас A321", "Эйрбас A321neo", "Эйрбас A321neo LR", и "Эмбраер E190-E2". На сегодняшний день в парке авиакомпании Air Astana 29 воздушных судов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2023754-air-astana-planiruyut-vyvesti-na-ipo-v-2024-godu/