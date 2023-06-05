Страны ОПЕК+ договорились о сокращении уровня добычи нефти

Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: crstrbrt / Getty Images

Страны ОПЕК+ договорились сократить уровень добычи нефти с 2024 года. Такое решение было принято на 35 министерской встрече 4 июня, сообщается на официальном сайте организации.

Как говорится в опубликованном заявлении альянса, было решено скорректировать уровень общей добычи нефти для стран-участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, до 40,46 миллиона баррелей в сутки с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.

Также известно, что следующее заседание в таком формате состоится в ноябре текущего года в Вене.

Согласно официальному сайту ОПЕК, Организация стран - экспортеров нефти - это международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть.

Ее миссия заключается в координации и унификации нефтяной политики стран-членов и обеспечении стабилизации нефтяных рынков с целью обеспечения эффективного, экономичного и регулярного снабжения потребителей нефтью, стабильного дохода производителей и справедливой прибыли на капитал для тех, кто инвестирует в нефтяную промышленность.

ОПЕК была основана в 1960 году в Багдаде. В настоящий момент в страны ОПЕК входят 13 государств (Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея).

Неофициальный формат ОПЕК+ (сообщество не входящих в ОПЕК государств, но сотрудничающих с этой организацией) был сформирован в ноябре 2016 года. В него вошли 10 стран, в том числе Казахстан (также Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2023321-strany-opek-dogovorilas-o-sokraschenii-urovnya-dobychi-nefti/