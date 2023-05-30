Доллар подорожал на бирже в Казахстане

Доллар. Иллюстративное фото: pexels.com

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос более чем на 2 тенге. Об этом сообщается на официальном сайте KASE.

Так, на данный момент средневзвешенная стоимость американской валюты составляет 447,08 тенге. Рост курса доллара составил 2,57 тенге.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 444,5-445,5 тенге, продажа – 448,65-449,5 тенге;

покупка – 444,5-445,5 тенге, продажа – 448,65-449,5 тенге; в Алматы: покупка – 443-445,5 тенге, продажа – 446-449,5 тенге;

покупка – 443-445,5 тенге, продажа – 446-449,5 тенге; в Шымкенте: покупка – 444,5-445,5 тенге, продажа – 448,65-449,5 тенге.

Кроме того, согласно данным на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты актуальны следующие цены:

в Астане: покупка – 441-445 тенге, продажа – 446,5-449 тенге;

покупка – 441-445 тенге, продажа – 446,5-449 тенге; в Алматы: покупка – 441-444,5 тенге, продажа – 447-449 тенге;

покупка – 441-444,5 тенге, продажа – 447-449 тенге; в Шымкенте: покупка – 446-447 тенге, продажа – 447,3-447,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2022646-dollar-podorozhal-na-birzhe-v-kazahstane/