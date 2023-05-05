Saxo Bank анонсировал прекращение обслуживания клиентов из Казахстана

Офис Saxo Bank. Иллюстративное фото: Ulrik Jantzen/Bloomberg via Getty Images

Saxo Bank предупредил о прекращении обслуживания клиентов из Казахстана. Об этом сообщает Казахстанская Ассоциация миноритарных акционеров (QAMS) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что официальное уведомление о прекращении работы будет направлено до конца текущего года. Однако казахстанские клиенты брокера уже получили анонсы о прекращении обслуживания.

"По мере того, как бизнес Saxo Bank растет и адаптируется к постоянно меняющимся условиям, мы иногда принимаем решение расширить или сократить количество стран, в которых мы обслуживаем наших клиентов.

Этим письмом мы хотим заранее уведомить вас о том, что тщательно пересмотрев список стран в которых мы ведем бизнес, мы приняли решение прекратить наше обслуживание в ряде стран, включая вашу страну: Казахстан", - говорится в опубликованном ассоциацией сообщении.

В Saxo Bank заявили, что это "не окажет непосредственного влияния" на предоставляемые услуги, а письмо направлено на то, чтобы предоставить "наилучший возможный опыт в данных обстоятельствах и как можно больше времени для поиска нового провайдера".

Как сообщается на официальном сайте финансового учреждения, Saxo Bank - датский банк с платформой для онлайн-торговли, которая дает возможность инвестировать, а также торговать валютами, ценными бумагами, деривативами и драгоценными металлами.

Saxo Bank наряду с другими финансовыми учреждениями Дании получает от правительства страны гарантию всех банковских вкладов. Это означает, что в случае возникновения необходимости, правительство Дании гарантирует клиентам сохранность и выплату всех средств, независимо от размера счета.

Saxo Bank A/S — предприятие с частной формой собственности. 50,89% акций Saxo Bank владеет Zhejiang Geely Holding Group Co., 27,53% акций принадлежат основателю и главному исполнительному директору банка Киму Фурнэ, 19,43% акций принадлежат финансовой группе Sampo Plc. Оставшиеся акции распределены между миноритарными акционерами.

"Saxo Bank является полностью регулируемым и лицензированным лидером отрасли, который подчиняется строгим законодательным требованиям в 15 юрисдикциях, включая Данию, Великобританию и Сингапур, а также имеет банковские лицензии в Дании и Швейцарии", - говорится в материале на сайте учреждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2019602-saxo-bank-anonsiroval-prekraschenie-obsluzhivaniya-klientov-iz-kazahstana/