Информацию о заморозке средств из-за санкций прокомментировали в ЕАБР

Флаг стран-участниц ЕАБР. Иллюстративное фото: Facebook / Евразийский банк развития

В Евразийском банке развития прокомментировали информацию о блокировке средств банка из-за антироссийских санкций, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ЕАБР.

Ранее в СМИ появилась информация, что в прошлом году из-за ограничений Евросоюза, введенных против России, были заблокированы средства Евразийского банка развития, участником которого является и Казахстан.

В ЕАБР подтвердили, что в июне 2022-го Европейский Союз ввел блокирующие санкции против Национального расчетного депозитария (российской небанковской кредитной организации, являющейся центральным депозитарием России - прим. ред.). Как следствие, Euroclear (Бельгия) заблокировал находящиеся у него средства НРД.

"В результате блокировки средств попавшего под санкции НРД заблокированы также оказались средства различных зарубежных компаний и организаций, находившихся на счетах НРД. От этого пострадало более 5 миллионов частных и институциональных инвесторов по всему миру. В их число попал Евразийский банк развития (ЕАБР), имевший на тот момент собственный счет в НРД. НРД, в свою очередь, держал эти средства в Euroclear", - говорится в сообщении Евразийского банка развития.

В декабре 2022 года бельгийские регулирующие органы опубликовали порядок подачи лицами и организациями, не находящимися под санкциями, заявлений о разблокировке своих средств, замороженных в результате блокировки НРД со стороны Euroclear.

"7 января 2023 года ЕАБР, как международная финансовая организация и не находящееся под санкциями лицо, подал в бельгийские регулирующие органы заявление о разблокировке средств по данной процедуре.

В настоящее время в соответствии с процедурами ведутся переговоры с бельгийскими регулирующими органами о порядке и условиях разблокировки средств", - сообщили в организации.

В сообщении подчеркивается, что по итогам 2022 года ЕАБР перевыполнил все плановые показатели. Объем инвестиций в Казахстан составил 1,2 млрд долларов, увеличившись в 5 раз по сравнению с 2021 годом.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве.

"Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения.

В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG", - добавили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015965-informatsiyu-o-zamorozke-sredstv-iz-za-sanktsiy-prokommentirovali-v-eabr/