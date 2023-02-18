Стало известно, сколько миллиардов долларов инвестировали в Казахстан в 2022 году
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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата с участием представителей крупных иностранных компаний, дипломатического корпуса, центральных государственных органов и НПП "Атамекен", передает официальный сайт Primeminister.kz.
В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что, несмотря на внешние вызовы, экономика Казахстана сохранила положительные темпы роста и инвестиционную привлекательность по итогам 2022 года. В частности, валовый приток прямых иностранных инвестиций в республику за 9 месяцев прошлого года вырос на 17,8% и составил 22,1 млрд долларов.
"В условиях новой экономической реальности правительство продолжает совершенствовать условия для работы иностранных инвесторов. Бизнес-проектам также на постоянной основе оказывается всесторонняя поддержка, включающая фискальные и нефискальные льготы, а также преференции", - отметил премьер-министр.
В рамках заседания участники обсудили вопросы устранения административных барьеров для бизнеса, совершенствования налогообложения, развития новых технологий, влияния глобальных экономических трендов на экономику Казахстана и другие.
По итогам мероприятия премьер-министр подчеркнул открытость правительства к дискуссиям, рекомендациям и новым проектам, нацеленным на наращивание взаимовыгодного сотрудничества.
"Мы высоко ценим активное участие иностранных партнеров и дипломатического корпуса в улучшении инвестклимата Казахстана. Со своей стороны, мы готовы оказывать перспективным проектам необходимую поддержку", - заключил Алихан Смаилов.
Справочно: инвестиции (нем. Investition, от лат. investio -облачать) - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и/или иной деятельности в целях получения прибыли и/или достижения иного полезного эффекта.
Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта. Субъектами инвестиционной деятельности являются юридические и физические лица, принимающие участие в процессе инвестирования. Выделяют частные и государственные инвестиции.
Источники финансирования бывают внутренние и внешние, собственные и привлеченные.
Преференции (лат. praeferentia - предпочтение), специальные преимущества, предоставляемые в области внешней торговли и внешнеэкономических связей одним государством (группой государств) другому государству (группе государств) в форме предоставления таможенных и налоговых льгот, косвенных субсидий, облегчения доступа на финансовые рынки, создания благоприятных условий для размещения госзаказов, кредитования и т.п., являются инструментом регулирования международных экономических отношений и деятельности государств на внешних рынках.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2009938-stalo-izvestno-skolko-milliardov-dollarov-investirovali-v-kazahstan-v-2022-godu/