Стало известно, сколько миллиардов долларов инвестировали в Казахстан в 2022 году

Копилка и доллары. Иллюстративное фото: pexels.com

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата с участием представителей крупных иностранных компаний, дипломатического корпуса, центральных государственных органов и НПП "Атамекен", передает официальный сайт Primeminister.kz.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил, что, несмотря на внешние вызовы, экономика Казахстана сохранила положительные темпы роста и инвестиционную привлекательность по итогам 2022 года. В частности, валовый приток прямых иностранных инвестиций в республику за 9 месяцев прошлого года вырос на 17,8% и составил 22,1 млрд долларов.

"В условиях новой экономической реальности правительство продолжает совершенствовать условия для работы иностранных инвесторов. Бизнес-проектам также на постоянной основе оказывается всесторонняя поддержка, включающая фискальные и нефискальные льготы, а также преференции", - отметил премьер-министр.

В рамках заседания участники обсудили вопросы устранения административных барьеров для бизнеса, совершенствования налогообложения, развития новых технологий, влияния глобальных экономических трендов на экономику Казахстана и другие.

По итогам мероприятия премьер-министр подчеркнул открытость правительства к дискуссиям, рекомендациям и новым проектам, нацеленным на наращивание взаимовыгодного сотрудничества.

"Мы высоко ценим активное участие иностранных партнеров и дипломатического корпуса в улучшении инвестклимата Казахстана. Со своей стороны, мы готовы оказывать перспективным проектам необходимую поддержку", - заключил Алихан Смаилов.

Справочно: инвестиции (нем. Investition, от лат. in­vestio -об­ла­чать) - де­неж­ные средства, цен­ные бу­ма­ги, иное иму­ще­ст­во, в том числе иму­ще­ст­вен­ные пра­ва, иные пра­ва, имею­щие де­неж­ную оцен­ку, вкла­ды­вае­мые в объ­ек­ты пред­при­ни­ма­тель­ской и/или иной дея­тель­но­сти в це­лях получения прибыли и/или дос­ти­же­ния ино­го по­лез­но­го эффекта.

Ин­ве­стиционная дея­тель­ность - вло­же­ние инвестиций и осу­ще­ст­в­ле­ние прак­тических действий в це­лях по­лу­че­ния при­бы­ли или дос­ти­же­ния ино­го по­лез­но­го эф­фек­та. Субъектами ин­ве­стиционной дея­тель­но­сти являются юри­дические и фи­зические ли­ца, принимающие участие в про­цес­се инвестирования. Вы­де­ля­ют ча­ст­ные и государственные ин­ве­сти­ции.

Ис­точ­ни­ки фи­нан­си­ро­ва­ния бы­ва­ют внутренние и внеш­ние, соб­ст­вен­ные и привлеченные.

Преференции (лат. praeferentia - предпочтение), спе­ци­аль­ные пре­иму­ще­ст­ва, предоставляемые в об­лас­ти внеш­ней тор­гов­ли и внеш­не­эко­но­мических свя­зей од­ним государством (груп­пой го­су­дарств) дру­го­му го­су­дар­ст­ву (груп­пе го­су­дарств) в фор­ме предоставления та­мо­жен­ных и на­ло­го­вых льгот, кос­вен­ных суб­си­дий, об­лег­че­ния дос­ту­па на фи­нан­со­вые рын­ки, соз­да­ния бла­го­при­ят­ных ус­ло­вий для раз­ме­ще­ния госза­ка­зов, кредитования и т.п., яв­ля­ют­ся ин­ст­ру­мен­том ре­гу­ли­ро­ва­ния ме­ж­ду­на­род­ных экономических отношений и дея­тель­но­сти го­су­дарств на внеш­них рын­ках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2009938-stalo-izvestno-skolko-milliardov-dollarov-investirovali-v-kazahstan-v-2022-godu/