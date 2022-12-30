Казахстан повысит тариф на прокачку российской нефти в Узбекистан

Нефть. Иллюстративное фото: pixabay.com

Национальный оператор по магистральному нефтепроводу АО "КазТрансОйл" утвердил тариф на транспортировку российской нефти через Казахстан в Узбекистан, передает официальный сайт компании.

"Настоящим АО "КазТрансОйл" сообщает, что приказом генерального директора (председателя правления) АО "КазТрансОйл" от 27 декабря 2022 года №154 утвержден тариф на услугу АО "КазТрансОйл" по транспортировке нефти российского происхождения в целях транзита через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан в размере 27,9 долларов США (12,8 тыс. тенге по текущему курсу - прим. ред) за 1 тонну (без НДС)", – говорится в сообщении.

Указанный тариф вводится в действие с 1 февраля 2023 года.

Как гласит информация на сайте компании, на данный момент стоимость транспортировки российской нефти для нерезидентов транзитом через территорию Казахстана в Узбекистан составляет 25,12 долларов (11,5 тыс. тенге) за 1 тонну (без НДС). Цена включает в себя:

стоимость перекачки нефти по маршруту граница Российской Федерации с Республикой Казахстан – нефтеналивной пункт "Шагыр" с учетом вышеуказанного тарифа – 24,28 долларов США за 1 тонну (без НДС);

тариф на налив в железнодорожные цистерны на нефтеналивном пункте "Шагыр" – 0,84 долларов США за 1 тонну (без НДС).

АО "КазТрансОйл" – нефтепроводная компания Республики Казахстан, оказывающая услуги по транспортировке нефти на внутренний рынок, в целях транзита и на экспорт, гласит информация на сайте.

Деятельность компании:

оказание услуг по транспортировке нефти (перекачка, перевалка, слив, налив, хранение, смешение) и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам,

осуществление строительства и эксплуатации трубопроводной системы на территории Республики Казахстан и за ее пределами, включая объекты по хранению, погрузке и перевалке на другие виды транспорта, по которому осуществляется транспортировка жидкого углеводородного сырья;

организация транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам других государств (операторская деятельность по единой маршрутизации) и иная деятельность.

Сообщается, что общая протяженность магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" – 5 372,994 км.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2003724-kazahstan-povysit-tarif-na-prokachku-rossiyskoy-nefti-v-uzbekistan/