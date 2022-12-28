Итоги развития экономики Казахстана в 2022 году подвели в правительстве

Завод по производству полипропилена ТОО Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. Фото: primeminister.kz

В правительстве Казахстана рассказали об итогах развития экономики страны в этом году. Одним из важнейших индикаторов, по которому можно судить о состоянии экономики страны, является запуск новых инвестиционных проектов в таких отраслях, как промышленность, сельское хозяйство, добыча нефти и газа, сообщается официальном сайте премьер-министра РК.

Повышение инвестиционной привлекательности остается одной из главных задач правительства: создаются благоприятные условия для отечественных и иностранных инвесторов, ведется тщательный мониторинг разрабатываемых проектов, реализуются разноплановые меры господдержки, применяются налоговые стимулы и преференции, реализуется комплекс мер по усилению здоровой рыночной конкуренции, совершенствуется законодательная и судебная практики.

Укрепление реального сектора экономики, как правило, дает позитивный мультипликативный эффект на все другие сферы жизнедеятельности общества, что в конечном счете приводит к появлению новых рабочих мест и повышению благосостояния граждан.

Промышленность

Начать стоит с одной из самых важных отраслей экономики и сфокусироваться на открытии новых производств.

Так, в текущем году были запущены предприятия в таких секторах, как пищевая, легкая и химическая промышленность, машиностроение, фармацевтика, нефтепереработка и так далее.

Всего в рамках общенационального пула в этом году осуществлен запуск 160 проектов на сумму 2 трлн тенге с созданием 15,7 тыс. постоянных рабочих мест.

В качестве одного из ключевых проектов можно выделить завод по производству полипропилена в Атырауской области мощностью 500 тыс. тонн в год. Он сразу вошел в топ-10 мировых производителей данной продукции.

В индустриальной зоне Сарани начал работу первый отечественный завод по выпуску шинной продукции мощностью 3,5 млн шин ежегодно. Ожидается, что он полностью покроет потребности отечественных автопроизводителей. Инвестиции в проект составили 171 млрд тенге.

На базе шымкентской индустриальной зоны "Онтүстік" открылся один из мощнейших в Центральной Азии заводов по производству алюминиевых банок и крышек для напитков (500 млн штук в год, на 65% покроет внутреннюю потребность РК), в Восточно-Казахстанской области – маслоэкстракционный завод (300 тыс. тонн в год, 100% на экспорт), в Мангистауской области – завод по производству насосных штанг и муфт (650 тыс. штук продукции в год, на 78% покроет внутреннюю потребность), в Жамбылской области – расширено производство минеральных удобрений (1,5 млн тонн в год, позволит в 2 раза увеличить выпуск данной продукции в РК).

В целом при выходе на проектную мощность всех новых проектов 2022 года их совокупные объемы производства составят около 1,7 трлн тенге, из них экспорт – 1,1 трлн тенге, импортозамещение – 0,6 трлн тенге.

В течение года правительством также проводилась интенсивная работа по релокации ряда крупных иностранных компаний в Казахстан. По 62 из них удалось достичь конкретных результатов: 21 релоцирована, 13 находятся в проработке, еще по 28 идет активный переговорный процесс.

Инфографика: primeminister.kz

В частности, компания Honeywell (США) запустила производство газоанализаторов в Атырау и шкафов управления в Алматы. На будущее рассматривается возможность открытия производства счетчиков и электроприборов.

Ural Motorcycles (РФ/США) в Петропавловске локализовала производство мотоциклов тяжелого класса.

Weir Minerals (Великобритания) в Алматы открыла производственный центр по сборке и восстановлению насосного оборудования, гидроциклонов, запорной арматуры.

В ноябре глава государства Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству в Алматы завода Great Wall Motors (КНР) по производству автомобилей.

Кроме того, нидерландская компания Koppert планирует открыть завод по производству биоудобрений и средств защиты растений, а немецкая Knauff – завод по выпуску гипсокартона.

Инфографика: primeminister.kz

Вместе с тем в текущем году была принята программа развития внутристрановой ценности и экспортоориентированных производств до 2026 года. Ее основной целью является насыщение внутреннего рынка конкурентоспособными товарами отечественного производства с последующим выходом на экспорт. В целом в рамках программы планируется наладить выпуск 761 товара, что в дальнейшем позволит увеличить несырьевой экспорт на порядка 15 млрд долларов.

Также была запущена программа льготного автокредитования под 4%. На сегодня в рамках нее освоено 97 млрд тенге и выдано 12,4 тыс. автомобилей. В январе 2023 года планируется продолжить финансирование программы за счет возвратных средств, что позволит в краткосрочной перспективе предоставить казахстанцам еще порядка 1300 автомобилей.

Сельское хозяйство

По итогам 11 месяцев текущего года отрасль сельского хозяйства показала наиболее высокий темп роста: объем валовой продукции увеличился на 8,5% и составил 8,8 трлн тенге.

В текущем году для минимизации возможных рисков, связанных с волатильностью на мировых продовольственных рынках, объем финансирования весенне-полевых и уборочных работ был увеличен в 2 раза - с 110 млрд до 220 млрд тенге. Помимо этого, по поручению главы государства за счет средств АО "Жасыл даму" на лизинг сельхозтехники было направлено еще 40 млрд тенге. Это позволило существенно повысить доступность сельхозтехники для фермеров: приобретено 1068 единиц, в том числе 188 комбайнов и 880 тракторов.

В результате всех принятых мер, в частности, получен один из самых высоких урожаев зерновых за последние 10 лет. Так, при средней урожайности в 14,2 ц/га намолочено 22,8 млн тонн зерна в бункерном весе, что на 26% больше, чем в прошлом году. Более 80% собранного зерна - высокого качества.

Вместе с тем ведется работа по совершенствованию системы субсидирования агропромышленного комплекса. На сегодняшний день выработана система субсидирования, которая позволит минимизировать коррупционные риски, максимально учесть мнение фермерского сообщества и сохранить социально-экономическую стабильность на селе.

В 2022 году благодаря господдержке в эксплуатацию введено 227 инвестпроектов на сумму 214 млрд тенге, а до конца года их количество планируется довести до 237. В госсобственность возвращено 5,2 млн га сельхозземель, в 2023 году планируется вернуть еще 5 млн га. Была также продолжена реализация Комплексного плана по строительству и модернизации овощехранилищ, в рамках которого за 2021-2022 годы введено 201,1 тыс. тонн хранения (111% от плана).

Инфографика: primeminister.kz

Стоит также подчеркнуть, что для достижения индикаторов по полному самообеспечению основными продовольственными товарами в текущем году были приняты План обеспечения продовольственной безопасности страны до 2024 года и Комплексный план по развитию сахарной отрасли на пятилетний период. В результате производство продуктов питания в республике выросло на 4,2%, в том числе растительного масла на 51%, сахара на 46%, крупы на 18%, рыбы (свежей, охлажденной и мороженой) на 18%, муки на 11%, переработанного риса на 5,5%, колбасных изделий на 5,4%, макарон на 4,5%.

Инфографика: primeminister.kz

Транспортно-логистическая сфера

Одним из ключевых экономических преимуществ Казахстана является высокий транспортно-логистический потенциал. Для его дальнейшего развития была разработана соответствующая Концепция до 2030 года, предусматривающая меры по повышению скорости доставки пассажиров и грузов, внедрению цифровизации и интеллектуальных систем управления, развитию недостающих транспортных связей между центрами экономической активности и населенными пунктами, повышению пропускной способности международных транзитно-транспортных коридоров, логистических терминалов и т.д.

Осенью началось строительство вторых путей железнодорожного участка Достык-Мойынты протяженностью 836 км – крупнейший проект в области ж/д инфраструктуры. Кроме того, ведется разработка еще ряда проектов: Дарбаза – Мактаарал (106 км, 2024-2025 годы), Бахты – Аягоз (270 км, 2024-2025 годы), Обводная Алматы (73 км, 2023-2024 годы).

Наряду с крупными инфраструктурными инициативами сформирован план по модернизации магистральной железнодорожной сети и подъездных путей. В ближайшие три года планируется провести капитальный ремонт более 2 тыс. км ж/д путей.

В рамках развития международных транспортных маршрутов Казахстан подписал совместную с Азербайджаном, Турцией и Грузией Дорожные карты на 2022-2027 годы по синхронному устранению "узких" мест и укреплению Транскаспийского международного транспортного маршрута. В этой части государство планирует увеличить пропускную способность портов Актау и Курык, построить "контейнерный хаб", а также пополнить торговый флот 10 новыми паромами. Ожидается, что аналогичные меры будут приняты со стороны других стран-подписантов.

Кроме того, по поручению главы государства стартовал процесс трансформации "Қазақстан Темір Жолы" в Национальную транспортно-логистическую компанию. На сегодняшний день при КТЖ создан Центр компетенции, основной задачей которого является организация новых логистических продуктов и переориентация транзитных грузопотоков на трансказахстанские маршруты.

В целях повышения качества строительства дорог начата работа по реформированию автодорожной отрасли, нацеленная на внедрение прогрессивных технологий и новых отечественных материалов, отвечающих климатическим условиям Казахстана. Общая протяженность сети автодорог общего пользования на начало 2022 года составила 96 тыс. км, из которых 24,9 тыс. км – республиканская сеть и 71 тыс. км – областного и районного значения. В текущем году строительными работами было охвачено 7 тыс. км дорог. В целом же к 2025 году планируется привести 100% республиканских дорог и 95% дорог местной сети в нормативное состояние, а также модернизировать 52 автомобильных пункта пропуска.

Нефтегазовая отрасль

В одной из наиболее развитых отраслей экономики в 2022 году также была проведена большая работа. Так, на Кашагане начато строительство завода по переработке газа мощностью 1,1 млрд кубометров, на Тенгизском месторождении – велась интенсивная работа по Проекту управления устьевым давлением, который планируется завершить уже в 2023 году, на Карачаганаке – стартовала разработка проекта по дополнительной переработке 3 млрд кубометров газа.

Для реализации сложных проектов в недропользовании в текущем году внедрен Улучшенный модельный контракт, который предусматривает ряд фискальных и регуляторных преференций. В частности, это позволит начать в 2023 году инвестиционные проекты на 9 млрд долларов по месторождениям Каламкас-Хазар и Каратон.

Кроме того, в Атырау начата разработка проекта по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн. Проведена подготовка к строительству в 2023 году заводов по производству бутадиена в Атырауской области и метанола в Западно-Казахстанской области с общим объемом инвестиций в 1 млрд долларов.

Еще одной важной инициативой стало принятие Концепции развития геологической отрасли на 2023-2027 годы, которая предусматривает внедрение информационной системы Kaznedra. На сегодняшний день платформа запущена в пилотном режиме. Она будет содержать информацию обо всех доступных в РК участках для недропользования.

Энергетика

В уходящем году введена газотурбинная установка мощностью 57 МВт на Актюбинской ТЭЦ, завершено строительство 12 проектов ВИЭ на 385 МВт, проведены аукционные торги по вводу маневренных мощностей на 1200 МВт и отбору проектов ВИЭ с суммарной мощностью 440 МВт.

Разработана программа "Тариф в обмен на инвестиции", которая позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций, а также инженерные сети населенных пунктов. В частности, благодаря реализации программы планируется привлекать в отрасль до 400 млрд тенге инвестиций ежегодно, снизить уровень износа генерирующих мощностей к 2035 году на 15%, обеспечить исполнение встречных обязательств участников рынка в части снижения аварийности и стабильного оказания услуг гражданам.

В рамках развития водородной энергетики 27 октября между правительством РК и компанией Svevind подписано соглашение по строительству опреснительного завода мощностью 50 тыс. м3/день, станции возобновляемых источников энергии до 40 ГВт и установок с производственной мощностью 2 млн тонн водорода в год.

Восьмого ноября между правительством РК и компанией Fortescue подписано соглашение о реализации проектов возобновляемых источников энергии и производства "зеленого" водорода в Казахстане.

Подписание соглашения с компанией Fortescue: primeminister.kz

30 ноября в рамках визита главы государства во Францию было подписано специальное соглашение в области сохранения климата, в рамках которого планируется строительство гибридной электростанции мощностью 1 ГВт и системы накопления энергии вблизи поселка Мирный в Жамбылской области.

Сегодня в Казахстане ведется последовательная работа по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения предпринимательской деятельности. В результате можно увидеть увеличение числа промышленных объектов, постепенную модернизацию инфраструктуры и создание новых рабочих мест в основных отраслях экономики. На ближайшие годы запланирована реализация еще ряда "якорных" проектов в приоритетных секторах, что, несомненно, повысит экономическую эффективность и конкурентоспособность республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2003454-itogi-razvitiya-ekonomiki-kazahstana-v-2022-godu-podveli-v-pravitelstve/