27 авто на 216 млн тенге хотел закупить акимат в Абайской области

Автомобили. Иллюстративное фото: pexels.com

В Абайской области в ходе мониторинга государственных закупок за последние 3 месяца выявлены факты искусственного завышения стоимости на сумму 453 млн тенге. Об этом сообщается на официальном сайте регионального департамента Агентства РК по противодействию коррупции.

Например, рассказали в ведомстве, в погоне за освоением бюджетных средств в декабре 2022 года акиматом Аягозского района было запланировано приобретение служебных авто в количестве 27 единиц на сумму 216 млн тенге. Однако стоимость одного авто была завышена на 1,5 млн тенге (Chevrolet Cobalt).

"После направленного рекомендательного письма о пересмотре стоимости закупок акимат вовсе отменил приобретение автотранспортных средств за 216 млн тенге", - сообщили в Антикоре.

Также, отметили в ведомстве, были выявлены факты объявления конкурсов на закуп товаров, не предусмотренных натуральной нормой материально-технического обеспечения государственных органов.

"Такая закупка была отменена в КГКП "Дворец творчества детей и молодежи", где был запланирован закуп кофемашины на сумму 320 тыс. тенге", - поделились в Антикоррупционной службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2003439-27-avto-na-216-mln-tenge-hotel-zakupit-akimat-v-abayskoy-oblasti/