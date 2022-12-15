Рынок ювелирных изделий в Казахстане на 90% состоит из контрафакта, заявили в мажилисе

Золотое кольцо. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сенатор Гумар Дюсембаев на пленарном заседании палаты рассказал о проблемах в сфере производства ювелирных изделий в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

В первую очередь Гумар Дюсембаев указал на деятельность ломбардов в этой сфере.

"Ломбарды под видом ювелирных изделий вывозят лом драгоценных (металлов – прим. ред.), бывших в употреблении. Основной объем экспорта направляется в Швейцарию – это около 98%.

Для развития отечественной ювелирной промышленности необходимо предусмотреть реализацию ломбардами ювелирных изделий, бывших в употреблении, исключительно на внутренний рынок", – заявил сенатор.

Он сообщил, что одной из проблем ювелирных изделий является отсутствие достоверной таможенной статистики. По его данным, зеркальный анализ товарооборота ювелирных изделий за 2021 год показывает разницу на 7,5 млн долларов, что подтверждает присутствие теневого импорта.

"Наблюдаемая конкуренция носит недобросовестно-ценовой характер ввиду контрабанды некачественного и несертифицированного товара. По оценкам Лиги ювелиров Казахстана, рынок ювелирных изделий состоит на 90% из контрафактных изделий, которые не содержат соответствующую пробу", – заявил Дюсембаев.

Добавим, что проба драгоценного металла, как пишет сайт Banki.ru, – это количественное содержание благородного металла в лигатурном сплаве, из которого выполнено изделие – слиток, монета или ювелирное украшение. Проба устанавливается для золота, серебра, платины и палладия.

На сегодняшний день самая распространенная в мире система пробы – метрическая. Она указывает количество частей драгоценного металла в тысяче частей сплава. Например, 999-я проба золота означает, что чистота драгметалла составляет 99,9%.

Кроме того, депутат указал на значительный объем контрабанды незаконно реализуемых ювелирных изделий на местном рынке.

"Отраслевыми экспертами теневой рынок оценивается более чем в 30 млн долларов. Неконкурентные условия для приобретения сырья являются благоприятной почвой для деятельности незаконных поставщиков сырья ювелирной промышленности.

С января 2023 года отечественные ювелиры не будут платить НДС при покупке золота и серебра. Данная инициатива была поддержана депутатами парламента. Цели – стимулирование развития производства и вывода оборота "из тени". Однако для полного вывода необходимо предусмотреть дополнительные меры стимулирования", – подчеркнул он.

По данным с сайта Nalogikz.kz, налог на добавленную стоимость (НДС) — это особая надбавка, которая входит в себестоимость любого товара или услуги. Государство взимает такой налог для пополнения бюджета страны. Часто именно эта надбавка составляет 30% наполнения государственной казны.

Речь, по словам спикера, может идти об обнулении импортной пошлины на драгоценные камни, отмене НДС на приобретение золота, низкой ставке импортной пошлины на закуп оборудования по опыту Турции, Индии, Китая и Армении.

Отмечается, что на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 2380 участников оборота ювелирных изделий, из которых 197 – это производители ювелирных изделий, а 1956 – участники, занимающиеся деятельностью ломбардов.

Свежие спортивные новости в вашем смартфоне с Telegram-каналом СпортNUR.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2001742-rynok-yuvelirnyh-izdeliy-v-kazahstane-na-90-sostoit-iz-kontrafakta-zayavili-v-mazhilise/