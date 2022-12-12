Менее 470 тенге стал стоить доллар после торгов в понедельник

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара опустился ниже 470 тенге в результате дневных торгов 12 декабря на Казахстанской фондовой бирже - актуальный курс валюты опубликован на официальном сайте KASE.

По итогам сессии средневзвешенный курс доллара составил 469,93 тенге, снизившись на 1,63 тенге с момента последних торгов.

Согласно информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 466-469,5 тенге, продажа – 471-474 тенге;

в Астане: покупка – 466-467,5 тенге, продажа – 471-474 тенге.

По данным, опубликованным на Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 468,5-469,5 тенге, продажа – 473-474 тенге;

в Астане: покупка – 467-470 тенге, продажа – 470,8-473 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2001193-menee-470-tenge-stal-stoit-dollar-posle-torgov-v-ponedelnik/