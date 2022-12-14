YallaMarket запустил сервис 15-минутной доставки товаров в Дубае

Дарксторы YallaMarket и YallaHub в Дубае. Фото: YallaMarket

Дубайский стартап экспресс-доставки продуктов YallaMarket запустил логистический сервис YallaHub для выхода на e-commerce рынок ОАЭ и в перспективе регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка). С YallaHub уже работают российские и локальные бренды косметики, бьюти-аксессуаров, одежды, электроники, продуктов питания и напитков.

Сервис YallaMarket был запущен в Дубае в августе 2021 года и уже имеет хорошо налаженную инфраструктуру быстрой доставки (quick commerce). Это 60 курьеров, 7 локальных дарксторов, расположенных в районах повышенного спроса в Дубае, продвинутая IT-система с онлайн-отчетностью, 7 тысяч единиц продукции, а также доставка покупателям за 15-30 минут.

Теперь этой инфраструктурой могут воспользоваться разные виды бизнеса, чтобы выйти на e-commerce рынок ОАЭ без создания громоздкой оффлайн и онлайн инфраструктуры. YallaHub предлагает продавцам пакетное решение по облегченному выводу их товара в ОАЭ. Это юридическое оформление, логистика и растаможка товара, хранение на современных складах с сухими и холодными помещениями, маркетинг, служба поддержки, сборка заказа и быстрая доставка покупателю.

Сервис работает по ежемесячной подписке, а размер комиссии за управление на маркетплейсах зависит от объема торговли, количества SKU и специфики товаров.

Первыми клиентами YallaHub стали производители косметики, бьюти-продукции, аксессуаров, одежды, нижнего белья, ювелирных изделий, электроники, продуктов питания и напитков. Крупные ритейлеры и фэшн-бренды находятся в процессе финального согласования контракта.

“ОАЭ — международный хаб для торговли и бизнеса, точка входа, где можно протестировать свой продукт и продолжить экспансию на весь регион MENA. За год работы в Дубае мы поняли, что если товар доставляется очень быстро, это повышает частотность заказов и конверсию в продажу. Например, в YallaMarket клиент в среднем делает 10 заказов в месяц, это хороший показатель для индустрии”, — прокомментировал Леонид Довбенко, основатель YallaMarket.

Леонид Довбенко, основатель YallaMarket. Фото: YallaMarket

”YallaHub — не очередной агрегатор, а бизнес быстрой доставки. Мы помогаем предпринимателям, занимающимся e-commerce, расширяться географически, не открывая при этом новых магазинов. Кроме того, наши клиенты сохраняют свои старые каналы продаж: собственные веб-сайты, приложения, агрегаторы и торговые площадки”, — добавил Леонид Довбенко, основатель YallaMarket.

Курьер YallaMarket. Фото: YallaMarket

После масштабирования сервиса на всей территории ОАЭ компания планирует выйти на рынок MENA. Первыми странами для экспансии станут Саудовская Аравия, Катар и Оман. Рост выручки на quick commerce рынке Саудовской Аравии с 2018 по 2021 год составил 61,7%, а прогнозируемый рост с 2021 по 2026 год, составит 17,1%.

При этом рынок Ближнего Востока и Северной Африки — один из самых перспективных quick commerce рынков в мире. Ожидается, что к 2030 году рынок быстрой доставки в регионе MENA достигнет примерно 172 миллиардов SAR, а ежегодный темп роста (CAGR) составит 17%, что будет самым высоким показателем среди секторов роста, при этом наибольший вклад в него внесут бакалея и доставка продуктов питания.

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О YallaMarket

Для жителей Дубая YallaMarket доставляет продукты питания и товары повседневного спроса прямо до двери. Сервис работает через сеть дарксторов, расположенных в семи районах города: JLT, Business Bay, DSO, Marina, Deira, JVC, Al Wasl.

Клиенты получают свои заказы в течение всего 15 минут из ближайшего даркстора, благодаря концепции гиперлокальной зоны доставки и чрезвычайно высокой скорости сборки заказа за 2 - 3 минуты. Специализированная выкладка товаров в сочетании с тем, что у покупателей нет доступа в даркстор позволяет курьерам забрать заказ всего за 3 минуты после его оформления. Поскольку магазины расположены в жилых районах с высокой плотностью застройки, курьеры могут доставить несколько заказов за одну поездку.

Стартап был основан в августе 2021 года командой предпринимателей из Дубая с большим опытом работы в сфере пищевых технологий. Он привлек $12 млн от Wamda Capital, Doha tech Angels, Flyer One Ventures и Dubai Angel Investors.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2001170-yallamarket-zapustil-servis-15-minutnoy-dostavki-tovarov-v-dubae/