Больше чем на 3 тенге подорожал доллар на бирже в Казахстане

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар прибавил в цене на 3 тенге днем 24 ноября. Об этом свидетельствуют итоги торгов, опубликованные на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.

По итогам дневных торгов, доллар в Казахстане стал стоить 465,95 тенге, повысившись на 3,13 тенге.

Согласно информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 462-464 тенге, продажа – 467-470 тенге;

в Астане: покупка – 462-464 тенге, продажа – 467-470 тенге.

По данным, опубликованным на Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 464-464,5 тенге, продажа – 467-468,5 тенге;

в Астане: покупка – 457-463,7 тенге, продажа – 464,9-468 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1998810-bolshe-chem-na-3-tenge-podorozhal-dollar-na-birzhe-v-kazahstane/