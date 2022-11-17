Рост госдолга Казахстана обеспокоил сенаторов

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутат сената Едил Мамытбеков на пленарном заседании палаты заявил о росте государственного долга Казахстана. По его словам, к этому часу размер госдолга превысил 165 млрд долларов, передает корреспондент NUR.KZ.

Едил Мамытбеков сообщил, что, по оценкам Нацбанка, внешний долг Казахстана постоянно растет – за последние три года он вырос более чем на 6 млрд долларов, а по состоянию на 1 января 2022 года, превысил 165 млрд долларов.

Как отметил сенатор, по линии международных финансовых организаций основной долг по состоянию на сентябрь 2022 года составляет 6,3 млрд долларов или 33% от всего объема займов начиная с 1998 года. При этом долг правительства уже достиг 20 трлн тенге. По его словам, в 2023 году эта сумма вырастет еще на 3,2 трлн тенге.

"За пять лет расходы на обслуживание госдолга вырастут в три раза, то есть контроль за долгом утерян. А это уже вопрос экономической безопасности страны. Стоимость заимствований, их целесообразность, пусть на длительный срок и по льготным условиям, ее влияние на экономику вызывают много вопросов и требуют анализа", – заявил Мамытбеков.

Однако в ответ глава Минфина Ерулан Жамаубаев не стал комментировать госдолг страны. При этом он подробно остановился на процедуре принятий решений о займе.

"Действительно, это очень важный вопрос. Что касается первой части, в целом, когда мы займы берем извне, все они проходят достаточный анализ и экспертизу. Вы сами знаете, что это гарантированные льготные займы, поэтому здесь и требования высокие.

Да, действительно ли реформы на эти деньги осуществляются, действительно ли соблюдаются все показатели в экономике, все это анализируется, эти требования ставятся, и поэтому они являются льготными, они используются на экономический рост, и вы сами знаете, что дают нам в два раза дешевле", – отметил министр.

Он заверил, что в Минфине проводят экспертизу и работу по повышению эффективности этих займов.

"Что касается займов квазигосударственного сектора, то до 2018 года, конечно, займы росли, потом мы концепцию изменили и сейчас квазигоссектор, если хотят взять заем извне, то должны обосновать, насколько это необходимо. Они должны доказать, какой экономический эффект будет. Вы сами говорили, что объем таких займов мы снизили до 8 млрд долларов. Это что означает? Это означает, что работа комиссий эффективно ведется", – резюмировал глава Министерства финансов.

Что такое государственный долг?

Согласно статье 201 Бюджетного кодекса РК, государственным долгом является сумма на определенную дату полученных (освоенных) и непогашенных государственных займов, а также долговых обязательств на определенную дату, отнесенных в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на долг правительства РК, Нацбанка РК или решениями маслихатов на долг местных исполнительных органов, без учета взаимных требований.

Государственный долг может быть внешним и внутренним.

Внутренний госдолг является составной частью государственного долга по внутренним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства Казахстана, Нацбанка и местных исполнительных органов перед резидентами Казахстана.

Внешний госдолг является составной частью государственного долга по внешним государственным займам и другим долговым обязательствам правительства и Нацбанка перед нерезидентами Республики Казахстан.

То есть, в случае внешнего госдолга, правительство и Национальный банк имеют долговые обязательства перед иностранными государствами, юридическими лицами и международными организациями, а в случае с внутренним госдолгом эти обязательства правительство, НБ и местные исполнительные органы несут перед своими организациями и предпринимателями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1997588-rost-gosdolga-kazahstana-obespokoil-senatorov/