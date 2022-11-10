Курс доллара резко вырос в Казахстане

Долларовые купюры, калькулятор и блокнот. Иллюстративное фото: pexels.com

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара США вырос почти на 4 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составляет 469,42 тенге. Таким образом, доллар подорожал стразу на 3,69 тенге.

Отметим, что вчера курс доллара также увеличился – рост составил 1,54 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 462,5-468 тенге, продажа – 469,5-475 тенге;

покупка – 462,5-468 тенге, продажа – 469,5-475 тенге; в Астане: покупка – 462,5-466 тенге, продажа – 469,5-472,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 465-466 тенге, продажа – 470-472 тенге;

покупка – 465-466 тенге, продажа – 470-472 тенге; в Астане: покупка – 466-469 тенге, продажа – 469,9-473 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1996613-kurs-dollara-rezko-vyros-v-kazahstane/