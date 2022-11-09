Почти на 2 тенге подорожал доллар в Казахстане

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Американская валюта в Казахстане подорожала на 1,54 тенге – об этом свидетельствуют данные вечерних торгов с официального портала Казахстанской фондовой биржи KASE.

По итогам вечерних торгов курс доллара оказался на отметке 465,73 тенге, подорожав на 1,54 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 463,5-466,5 тенге, продажа – 468,5-472 тенге;

в Астане: покупка – 463,5-464,5 тенге, продажа – 468,5-472 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 464-467 тенге, продажа – 469-471 тенге;

в Астане: покупка – 462-468,3 тенге, продажа – 468,5-471,2 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1996448-pochti-na-2-tenge-podorozhal-dollar-v-kazahstane/