"Скоро вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа": депутат о росте цен на продукты в Казахстане

Укроп. Иллюстративное фото: pexels.com

Депутат мажилиса Аманжан Жамалов на пленарном заседании палаты вновь обратился с запросом на имя премьер-министра Алихана Смаилова по поводу резкого роста цен на продукты питания, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Аманжан Жамалов начал свой запрос с пословицы "сытое брюхо к народу глухо".

Он напомнил, что из-за продолжающегося роста цен на продукты правительство решило наказать председателя Комитета торговли, а также заместителей акимов отдельных регионов.

Однако в итоге, заявил мажилисмен, ситуация в корне не изменилась.

"Никому в Казахстане от этого сытнее не стало. Ни один товар не подешевел. В то же время продовольственная инфляция за последние десять месяцев превысила 23%. Подорожала даже зелень. Скоро вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа или петрушки. И это, похоже, не предел", - заявил парламентарий.

Между тем, по его оценке, Нацбанк и кабмин все время топчутся вокруг двух неработающих схем сдерживания цен: базовой ставке и "оборотной схеме".

"Национальный банк повысил базовую ставку до 16%. Повышение базовой ставки означает, что автоматически вырастут ставки по кредитам и они станут еще более недоступными для бизнеса. Как следствие, бюджет нагружается дорогими займами. Так, в 2023 году на обслуживание госдолга запланированы рекордные за всю историю Казахстана 1,8 трлн тенге.

А банки комфортно будут размещать свою многотриллионную ликвидность в ноты Нацбанка и зарабатывать 16% годовых. Как и те, у кого есть депозиты. Речь не о простых гражданах, а об обеспеченных людях. Проще говоря, богатые богатеют, а бедные будут продолжать беднеть из-за роста цен", - заявил Жамалов.

При этом, по его словам, в своих пресс-релизах Национальный банк сообщает, что эффект от этого повышения будет проявляться с лагом в 1-2 года, таким образом, фактически признавая, что в ближайшие два года повышение базовой ставки не повлияет на снижение текущей инфляции.

"Нацбанк и правительство для сдерживания инфляции делают то же, что и всегда, но надеются на лучший результат. Хотя давно уже понятно, что чуда не будет. Считаю, что основная проблема в борьбе с инфляцией - это отсутствие совместной, просчитанной, согласованной политики между Национальным банком и правительством. Каждый решает проблему сам по себе", - отметил Жамалов.

Между тем, по его словам, инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение, то есть связана с высоким импортом.

По данным депутата, Казахстан импортирует в больших объемах продукты питания, лекарства, одежду, бытовую технику, строительные материалы, мебель и другие потребительские товары. Только импорт продуктов питания достигает 4 млрд долларов.

"Нацбанку нужно понять, что для развития собственного производства и реального сектора нужны инвестиции и доступное кредитование. Под 16% никто кредитоваться не будет. Нужна умная денежно-кредитная политика, которая направит денежные потоки на развитие внутреннего производства. Пока же она работает только в пользу банков и держателей крупных депозитов. Необходимо также пересмотреть политику импортных поставок.

Следует постоянно искать новые выгодные варианты для импорта в рамках ЕАЭС и Центральной Азии. Вместо того, чтобы тратить деньги на торговые сети, необходимо навести порядок в товарных наценках и логистических цепочках, а также рассмотреть возможность дополнительной индексации социальных пособий для казахстанцев, исходя из текущего уровня инфляции", - резюмировал Аманжан Жамалов.

Напомним, ранее премьер-министр Смаилов на совещании по вопросам цен на социально значимые продовольственные товары поручил наказать чиновников из-за роста цен на продукты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1996376-skoro-vmesto-buketa-tsvetov-zhenschinam-budem-darit-puchok-ukropa-deputat-o-roste-tsen-na-produkty-v-kazahstane/