Почти на 3 тенге подорожал доллар на бирже в Казахстане
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Сегодня, 3 ноября, днем доллар резко подорожал на Казахстанской фондовой бирже - рост составил почти 3 тенге, сообщается на официальном сайте KASE.
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 463,60 тенге, повысившись на 2,96 тенге с момента последней сессии.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 460,5-466 тенге, продажа – 466-470 тенге;
- в Астане: покупка – 460,5-462 тенге, продажа – 466-469 тенге.
Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 464,5-466 тенге, продажа – 469,5-470,5 тенге;
- в Астане: покупка – 462,8-466 тенге, продажа – 467-470 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1995609-pochti-na-3-tenge-podorozhal-dollar-na-birzhe-v-kazahstane/