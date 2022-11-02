Доллар резко подешевел в Казахстане

Долларовые купюры, калькулятор и блокнот. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 2 ноября, по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс американского доллара резко упал более чем на 5 тенге. Актуальная информация по курсу валюты приводится на официальном сайте KASE.

По итогам прошедших торгов, курс доллара оказался на отметке в 460,56 тенге. С момента предыдущих торгов валюта подешевела на 5,24 тенге.

Напомним, что вчера американская валюта также подешевела на 2,43 тенге.

Как сообщается на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 457-464 тенге, продажа – 462,5-468,5 тенге;

покупка – 457-464 тенге, продажа – 462,5-468,5 тенге; в Астане: покупка – 457-458,5 тенге, продажа – 462,5-466,5 тенге.

Между тем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 463-464 тенге, продажа – 468-469 тенге;

покупка – 463-464 тенге, продажа – 468-469 тенге; в Астане: покупка – 461,5-464 тенге, продажа – 465,3-478 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1995433-dollar-rezko-podeshevel-v-kazahstane/