Около 4,3 млрд тенге составил монопольный доход одной из компаний в Алматинской области

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана провел заседание комиссии по демонополизации экономики. В числе прочих чиновники рассмотрели вопросы передачи отдельных активов в госсобственность, сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

"Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Комиссии по демонополизации экономики, на котором рассмотрены вопросы передачи некоторых активов в государственную собственность и реализации мер в нефтегазовой отрасли", – говорится в сообщении.

В частности, по данным Агентства по защите и развитию конкуренции РК, одна из коммерческих транспортно-логистических компаний Алматинской области, используя преимущественное положение, в период с апреля по декабрь 2021 года получила монопольный доход на сумму порядка 4,3 млрд тенге.

Сейчас в отношении компании проводится досудебное расследование.

Отмечается, что в октябре текущего года от руководства частной организации поступило обращение о передаче в дар государству 100% доли участия в дочернем ТОО.

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: primeminister.kz

Комиссия по демонополизации экономики при правительстве РК была создана в конце марта 2022 года по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева.

В состав комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены правительства, представители Генеральной прокуратуры и АО "Самрук-Казына".

Задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии рассматриваются вопросы передачи в госсобственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа активов и в других отраслях.

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: primeminister.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1995141-okolo-43-mlrd-tenge-sostavil-monopolnyh-dohod-odnoy-iz-kompaniy-v-almatinskoy-oblasti/