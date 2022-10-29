Новые подробности о строительстве LRT озвучили в Астане

LRT. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Астане до конца года обещают завершить монтаж балок и свай на линиях LRT. На сегодня уже установили 40 сборных балок. Об этом сообщили в столичном акимате, передает "Хабар 24".

Строительство наземного метро в Астане началось 11 лет назад. До конца года власти обещают закончить монтаж балок и свай, а в следующем году планируется приступить к установке железобетонных конструкций и полностью провести инженерные сети.

В настоящее время уже смонтировали 40 сборных балок.

Ранее о том, что LRT все-таки достроят, заявлял аким Алтай Кульгинов.

"Принято решение достроить, мы слишком далеко зашли и прошли точку невозврата", - заявил градоначальник.

Он добавил, что для этого нужно еще 577 млн долларов. Первый транш в 20 млрд тенге уже выделен, до конца года должны поступить дополнительные средства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1994852-novye-podrobnosti-o-stroitelstve-lrt-ozvuchili-v-astane/