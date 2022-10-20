"Вдвое дешевле оценочной стоимости": депутат о приватизации прибыльных госпредприятий

Завод. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сенатор Нуржан Нурсипатов подверг критике проводимую в Казахстане кампанию по приватизации государственных предприятий, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурсипатов отметил, что в списке подлежащих приватизации компаний в числе прочих значится и Петропавловский завод тяжелого машиностроения, на технологическую модернизацию которого в течение 2018-2020 годов из бюджета было выделено 4,4 млрд тенге.

Также, по его словам, приватизации подлежит оборонное предприятие АО "Тыныс" в Кокшетау, которое на протяжении нескольких лет имеет устойчивую динамику роста.

"На торги выставляются прибыльные предприятия или компании, уставной капитал которых в течение предыдущих лет пополнялся исключительно за счет бюджета страны. И на сегодня процедура позволяет, в случае признания торгов не состоявшимся, реализовать их по цене вдвое дешевле оценочной стоимости", – указал депутат сената.

В связи с этим он призвал в нынешних сложных политических условиях пересмотреть планы по приватизации указанных предприятий путем их полного или частичного сохранения у государства. По словам Нурсипатова, он имеет в виду введение права "золотой акции" или определенной доли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993585-vdvoe-deshevle-otsenochnoy-stoimosti-deputat-o-privatizatsii-pribylnyh-gospredpriyatiy/