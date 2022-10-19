На 35 млрд долларов могут вырасти валютные активы Нацфонда к 2025 году

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин в кулуарах сената анонсировал рост валютных активов Национального фонда к 2025 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Амрин презентовал в сенате проект трехлетнего бюджета Казахстана.

Он сообщил, что новое бюджетное правило позволит дополнительно привлечь средства в Нацфонд и усилить его сберегающую функцию.

"Если на сегодняшний день валютные активы Национального фонда составляют 58 млрд долларов, то к 2025 году мы прогнозируем 93 млрд долларов валютные активы Нацфонда", – отметил спикер.

Что касается законопроекта по трансфертам общего характера, то, согласно документу, были определены три региона-донора: Астана, Алматы и Атырауская область. По ним, как отметил спикер, изъятие составляет более 400 млрд тенге.

Отметим, что Национальный фонд Казахстана включает в себя финансовые активы правительства в Нацбанке, а также другое материальное имущество. У него есть две основные функции: сберегательная и стабилизационная.

Сейчас Нацфонд находится в доверительном управлении Национального банка РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993447-na-35-mlrd-dollarov-mogut-vyrasti-valyutnye-aktivy-natsfonda-k-2025-godu/