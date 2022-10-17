Курс доллара резко упал в Казахстане

Долларовые купюры, калькулятор и блокнот. Иллюстративное фото: pexels.com

В понедельник, 17 октября, курс американской валюты резко упал на бирже. По итогам торгов доллар подешевел почти на 4 тенге. Актуальный курс валют приводится на официальном сайте KASE.

На Казахстанской фондовой бирже прошли торги, после которых курс доллара США упал на 3,8 тенге. Сейчас официальная стоимость американской валюты составляет 472,9 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 469,2-475,5 тенге, продажа – 474-479,5 тенге;

покупка – 469,2-475,5 тенге, продажа – 474-479,5 тенге; в Астане: покупка – 469,2-471 тенге, продажа – 474-477,2 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 473,5-475,5 тенге, продажа – 479-480 тенге;

покупка – 473,5-475,5 тенге, продажа – 479-480 тенге; в Астане: покупка – 466-474 тенге, продажа – 476-478 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993087-kurs-dollara-rezko-upal-v-kazahstane/