Доллар подорожал на бирже в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После завершения вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже наблюдается подорожание американской валюты, об этом свидетельствуют данные официального сайта KASE.

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара установился на отметке 478,91 тенге, повысившись на 1,47 тенге за сутки.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 474-480 тенге, продажа – 480,5-483,5 тенге;

в Астане: покупка – 474,5-476,5 тенге, продажа – 480,5-482,5 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 476-478 тенге, продажа – 483-483,5 тенге;

в Астане: покупка – 472-478,5 тенге, продажа – 480-483 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1989872-dollar-podorozhal-na-birzhe-v-kazahstane/