Смаилов: 50 из 300 крупных зарубежных компаний перенесут производство из России в Казахстан

Завод. Иллюстративное фото: alvarez/Getty Images

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на II Международной специализированной выставке по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair заявил о точках роста для экономики нашей страны на фоне нынешней геополитической ситуации, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов заявил, что текущая политическая ситуация, с одной стороны, оказывает на экономику Казахстана негативные факторы, но с другой, создает определенные возможности.

"На сегодня порядка 50 компаний из более чем 300 крупных зарубежных компаний, которые работают в несырьевой сфере, которые закрыли свое производство в соседней стране, изъявили желание локализовать или релоцировать свои производства и офисы в нашей стране.

Мы сейчас ведем с ними конкретные, предметные переговоры. Им предоставляются участки и места в специальных экономических зонах, индустриальных зонах и других местах с подписанием специальных инвестиционных соглашений", - отметил глава кабмина.

По его словам, приток дополнительных инвестиций за счет релокации зарубежных производств – это не только создание новых рабочих мест, расширение налогооблагаемой базы, но и новые технологии, стандарты, повышение конкурентоспособности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1989146-smailov-50-iz-300-krupnyh-zarubezhnyh-kompaniy-perenesut-proizvodstvo-iz-rossii-v-kazahstan/