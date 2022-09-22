400 сотрудников текстильной фабрики остались без работы в Шымкенте

Рулоны с текстилем. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Шымкенте 400 сотрудников текстильной фабрики, а это больше половины от общего числа коллектива, остались без работы. Их отправили в отпуск без содержания, передает "Хабар 24".

Оказалось, что спрос на местные подушки и полотенца резко сократился. По этой причине на складах сейчас простаивает продукция на 5 млрд тенге.

Представители предприятия признались, что они не способны конкурировать с иностранными компаниями.

"У нас возникли серьезные проблемы с экспортом. Из-за конфликта между Россией и Украиной все пути в Европу оказались практически закрыты", - отметил управляющий директор группы компаний Берик Кадыралиев.

Напомним, ранее почерневший бюст Алии Молдагуловой напугал жителей Шымкента. Оказалось, что неудачный цвет для памятника выбрали подрядчики, но ситуацию в кратчайшие сроки исправили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1989045-400-sotrudnikov-tekstilnoy-fabriki-ostalis-bez-raboty-v-shymkente/