Систему учета продажи дизтоплива на АЗС запустили в Казахстане

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Сегодня, 15 сентября, на базе Информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов запущен модуль по верификации данных потребителей для отпуска дизельного топлива по дифференцированным ценам, сообщается на официальном сайте Минэнерго.

По информации ведомства, функционал информационной системы в режиме реального времени позволяет автозаправочным станциям страны отслеживать ежесуточные объемы дизельного топлива, реализуемого на АЗС по цене 230-260 тенге за литр (в зависимости от региона).

"Сервис разработан без затрат бюджетных средств и предусматривает проверку документов из баз данных Министерств внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и государственного кредитного бюро", - пояснили в Минэнерго.

Ранее Министерство энергетики РК сообщало, что в качестве одного из возможных вариантов рассматривается «Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов», которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году, оператором информационной системы является АО "Национальные информационные технологии".

"В настоящее время согласно поступившим заявлениям АО "НИТ" предоставлены логины и пароли для 2 тысяч АЗС страны, из них 271 АЗС начали практическое применение, то есть «выполнили вход» в качестве пользователей системы сразу после запуска, в целом по стране АЗС проведено 2 365 продаж", - пояснили в ведомстве

Также подчеркивается, что для оказания операторам АЗС оперативной консультативной помощи по работе с системой со стороны Министерства энергетики РК запущен технический центр поддержки.

"Министерством энергетики РК совместно с АО «НИТ» работа по интеграции Информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов с информационными системами АЗС, банков второго уровня и иными информационными системами и сервисами будет продолжена", - добавили в Минэнерго.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1988041-sistemu-ucheta-prodazhi-diztopliva-na-azs-zapustili-v-kazahstane/