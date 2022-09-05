Будут ли в Казахстане строить еще один нефтеперерабатывающий завод

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На брифинге в СЦК главу Минэнерго спросили о возможности строительства четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Казахстане – министр заявил, что этот вопрос всегда актуален, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вопрос строительства четвертого НПЗ всегда актуален. В первой половине года мы этот вопрос очень активно обсуждали. Мы неоднократно говорили, что перспективное направление, и сейчас с КМГ мы это рассматриваем более детально, это возможность расширения Шымкентского НПЗ.

Шымкентский НПЗ изначально и был запланирован когда-то на 12 млн тонн мощности. (…) Если строить еще на 5 или 10 млн тонн новый завод, мы столкнемся потом с затовариванием этого завода, потому что в близлежащих странах такой емкости по его экспорту у нас из Казахстана нет.

Поэтому четвертый НПЗ для нас отождествляется с понятием расширения ШНПЗ от 2 до 3 млн тонн на первой очереди", - заявил глава Минэнерго Болат Акчулаков.

Министр заявил, что при "работе на пределе" нефтепродуктов в стране все равно не хватает, из-за чего приходится завозить в Казахстане около 100 тысяч тонн дополнительно.

По словам Акчулакова, при "расширении" ШМПЗ до 9 млн тонн топлива в Казахстане хватит минимум на 5 лет.

"ШНПЗ можно будет расширить и достичь его предельной мощности в 12 млн тонн – это будет уже огромный завод, его хватит надолго. Расширение, как правило, я не думаю, что больше 3-4 лет займет", - добавил министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986227-budut-li-v-kazahstane-stroit-esche-odin-neftepererabatyvayuschiy-zavod/