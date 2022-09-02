Аким ЗКО предложил жителям до 500 млн тенге за идею

Гали Искалиев. Фото: instagram.com/batys_kz

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев на своей официальной странице в Facebook обратился к жителям региона и сообщил, что сейчас формируется бюджет 2023 года. В этой связи он хотел бы получить новые предложения и креативные идеи по обустройству родного края.

"Это не должны быть предложения, которые входят в обычные ежегодные статьи расходов бюджета, такие как дороги, освещение и т.д.", - подчеркнул аким Западно-Казахстанской области.

По мнению Гали Искалиева, есть много проектов, которые нужны для всех жителей региона. Например, туалеты вдоль трасс, вывески на въезде в область и город Уральск, реставрация исторических зданий, развитие уличного искусства, проведение традиционного фестиваля, устранение барьеров для людей, передвигающихся при помощи инвалидных колясок, и другие.

"Идеи будут собраны, определен примерный бюджет каждой идеи и вынесен на обсуждение и голосование жителей региона. Примерный общий бюджет одной или нескольких идей - до 500 млн тенге", - пояснил глава региона.

Он попросил оставлять свои предложения в комментариях под публикацией в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1985841-akim-zko-predlozhil-zhitelyam-do-500-mln-tenge-za-ideyu/