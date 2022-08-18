С 2 часов до 25 минут хотят сократить время пропуска авто на границе Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава кабмина Алихан Смаилов провел совещание по вопросам модернизации таможенной инфраструктуры Казахстана. Протокол совещания приводится на официальном сайте премьера.

Глава Комитета госдоходов Данияр Жаналинов в ходе совещания сообщил, что сейчас проводится модернизация и техническое дооснащение девяти автомобильных, одного ж/д пункта пропуска на внешней границе ЕАЭС и Главного диспетчерского управления КГД МФ в Нур-Султане.

Реконструкцию планируется произвести в два этапа:

в 2022-2023 годах – "Достык авто", "Достык Ж/Д", "Майкапчагай", "Бахты", "Кольжат", "Тажен", "Капланбек", "Темир Баба";

в 2023-2024 годах – "Атамекен", "Казыгурт" и ГДУ.

Заявляется, что в результате таких мер пропускная способность пунктов будет увеличена до 8 раз, а время их прохождения будет сокращено с 2 часов до 25 минут.

"Кроме того, планируется реализовать меры по автоматизации бизнес-процессов, централизации таможенного контроля и минимизации коррупционных рисков", – добавили в пресс-службе казахстанского правительства.

Указывается, что на сегодняшний день все проектно-сметные документы разработаны. На начальном этапе строительства по всем объектам планируется утвердить графики проведения работ, чтобы контролировать их качественное и своевременное выполнение.

Совещание под председательством Алихана Смаилова. Фото: primeminister.kz

По итогам совещания Смаилов поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проработать вопрос увеличения пропускной способности каналов связи в модернизируемых пунктах.

"Благодаря увеличению товарооборота через эти пункты у нас появятся дополнительные поступления в бюджет. При этом хочу обратить внимание на необходимость ускорения реализации данного проекта", – сказал премьер-министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1983831-s-2-chasov-do-25-minut-hotyat-sokratit-vremya-propuska-avto-na-granitse-kazahstana/