Доллар подешевел на бирже перед выходными

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар продолжает снижаться по отношению к тенге – вечером в пятницу вновь наблюдается укрепление нацвалюты на Казахстанской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные официального сайта KASE.

По итогам вечерних торгов средневзвешенный курс доллара составил 476,27 тенге, снизившись на 1,19 тенге за сутки.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, на данный момент в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 473-477 тенге, продажа – 479-481,5 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 473-474 тенге, продажа – 479-481 тенге.

Также, согласно информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 475-478 тенге, продажа – 481-482 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 474-476 тенге, продажа – 478-480 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1982973-dollar-podeshevel-na-birzhe-pered-vyhodnymi/