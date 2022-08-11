Около 3 млрд тенге поступило в бюджет Казахстана за уплату налога на Google

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Глава Управления цифровых активов КГД Нуржан Куандыков рассказал, какие компании на сегодняшний день оплачивают налог на Google в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Куандыков сообщил, что данный налог оплачивается только иностранными компаниями. Граждане Казахстана его не платят.

"За первый квартал оплачено 2,6 млрд тенге, а за 8 месяцев этого года уже в бюджет поступило порядка 3 млрд тенге. Второй квартал еще не закончился, у налогоплательщиков есть возможность оплатить до 25 августа", – добавил он.

Отмечается, что крупным плательщиком этого налога является платформа Meta с такими соцсетями, как Facebook, Instagram, WhatsApp. Кроме того, на казахстанский рынок пришла компания Apple, а eBay сейчас проходит процедуру регистрации.

"Налог на Google не платится в случае, если это операция B to B, business to business. То есть, если с одной стороны покупателем является бизнес-селлер.

Кроме того, есть такие товары, по которым обязательно идет уплата при ввозе – то есть, по ним уже уплачен НДС на импорт", – отметил спикер.

Налог на Google действует в Казахстане с 1 января текущего года. О том, что это такое и как отразится на покупателях, мы рассказывали ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1982773-okolo-3-mlrd-tenge-postupilo-v-byudzhet-kazahstana-za-uplatu-naloga-na-google/