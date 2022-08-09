Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию

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Пять мясоперерабатывающих компаний Казахстана включили в реестр предприятий, имеющих право экспортировать баранину и говядину в Саудовскую Аравию. Об этом сообщается на официальном сайте Минсельхоза РК.

По данным министерства, поставлять казахстанское мясо в Саудовскую Аравию смогут:

ТОО "Алтын Казык" (Акмолинская область);

ТОО "Актюбинский Мясной Кластер" (Актюбинская область);

ТОО "Empire Food" (Алматинская область);

ТОО "Meat Processing and Service LLP" (Алматинская область);

ТОО "Кублей" (Западно-Казахстанская область).

Отмечается, что с 6 по 14 сентября прошлого года специалисты ветеринарной службы Саудовской Аравии провели инспекцию вышеуказанных компаний. В результате, компаниям разрешили поставлять свою продукцию на местный рынок.

"Отечественные предприниматели продолжают осваивать новые рынки сбыта казахстанской животноводческой продукции на территории других стран", – отметили в Минсельхозе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1982329-kazahstan-nachnet-eksportirovat-myaso-v-saudovskuyu-araviyu/