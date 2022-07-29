Ожидается ли повышение цен на хлеб в Казахстане, ответили в Минсельхозе

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Вице-министр сельского хозяйства РК Женис Осербай прокомментировал вопрос о том, будут ли в ближайшее время повышаться цены на хлеб в Казахстане. Об этом чиновник рассказал в интервью телеканалу "Хабар 24".

По словам Жениса Осербая, предпосылок к повышению цен на хлеб в Казахстане нет. Он отметил, что в этом году в стране ожидается большой урожай пшеницы.

"Предпосылок нет, потому что урожай в этом году пшеницы и в целом зерновых ожидается очень хороший – более 13 миллионов тонн ожидаем. В целом муки производится в республике более трех миллионов тонн при потребности 1,5 миллиона.

Также проводится большая работа Министерством сельского хозяйства и Продкорпорацией по предоставлению социального, так называемого, хлеба. То есть, он по цене от 90 до 100 тенге. Продкорпорация предоставляет его регионам, чтобы они продавали социальный хлеб.

Поэтому эти слухи (о подорожании – прим. ред.) могут быть вызваны тем, чтобы был рост цен на пшеницу. Но, как мы сейчас видим, идет снижение.

Также в Российской Федерации ожидается большой урожай. Поэтому мы думаем, что эти слухи, они, так скажем, беспочвенны", – заявил вице-министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980814-ozhidaetsya-li-povyshenie-tsen-na-hleb-v-kazahstane-otvetili-v-minselhoze/