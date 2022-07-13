Утильсбор не включается в стоимость казахстанских автомобилей, заявили в МИИР

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК на своем официальном сайте опубликовало информацию о том, что в стоимость казахстанских автомобилей утилизационный сбор не включается.

Как пояснили в МИИР РК, отечественные производители под встречные обязательства по локализации в рамках законодательства ЕАЭС освобождены от уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора.

Отмечается, что механизм освобождения от уплаты утильсбора происходит путем оплаты и последующего возврата идентичной суммы за каждый производимый автомобиль.

"Так, в СМИ распространяется недостоверная информация о якобы выделенных государственных субсидиях в размере 21,3 млрд тенге в 2019 году и 40,8 млрд тенге в 2020 году для группы компаний "Аллюр". Учитывая, что оператором расширенных обязательств производителей определено АО "Жасыл даму", возврат утильсбора от данной компании на основании "Международных стандартов финансовой отчетности (IAS) 20" классифицируются аудиторами как "Государственные субсидии". Данный факт и вызвал недопонимание у представителей СМИ", - заявили в министерстве.

Как пояснили в МИИР, указанные суммы фактически являются освобождением производителя от уплаты утилизационного сбора путем возврата ранее уплаченных средств компании-оператору.

Также в ведомстве добавили, что сейчас министерством прорабатываются изменения в законодательство в части введения прямого освобождения отечественных производителей от утилизационного сбора без механизма "оплата-возврат".

"В связи с освобождением отечественных производителей от утилизационного сбора, в стоимость казахстанских автомобилей утилизационный сбор не включается", - обратили внимание в МИИР.

Напомним, ранее специалисты рассказали для чего нужен утилизационный сбор в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978315-utilsbor-ne-vklyuchaetsya-v-stoimost-kazahstanskih-avtomobiley-zayavili-v-miir/