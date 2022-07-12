Сравнение базовых ставок в России и Казахстане некорректно, считает глава Нацбанка

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Председатель Национального банка Галымжан Пирматов рассказал о факторах повышения Нацбанком базовой ставки и ее влиянии на кредитование экономики. Об этом он сообщил в интервью изданию "Егемен Казахстан".

Перевод интервью опубликован на официальном сайте Нацбанка Казахстана. Галымжан Пирматов рассказал, что повлияло на решение повысить базовую ставку, а позже – оставить ее без изменений.

"Текущее решение принято на основе результатов прогнозного раунда, проведенного в мае-июне 2022 года. Наши прогнозы по инфляции повысились и формируются на уровне 13-15% к концу года. Также следует учитывать, что с марта 2022 года инфляция в Казахстане ускорилась на фоне обострения геополитической ситуации и возросшего давления на финансовый рынок Казахстана. Усугубление проблем глобальных цепочек поставок из-за введенных против РФ санкций приводит к удорожанию стоимости производства в мире. При принятии решения мы учитываем все эти факторы", – пояснил глава Нацбанка.

По его словам, с учетом комплекса условий прогноза и замедления инфляции на среднесрочном периоде было решено сохранить базовую ставку на уровне 14%.

"Мы прогнозируем, что базовая ставка в сочетании с контрциклической бюджетной политикой и ослаблением внешнего инфляционного давления обусловит замедление инфляции до 7,5-9,5% в 2023 году", – отметил Пирматов.

Его также спросили, почему Нацбанк продолжает ужесточение денежно-кредитной политики, хотя в соседней России был взят курс на снижение базовой ставки, несмотря на инфляцию и геополитические факторы.

"Действительно, некоторые эксперты сравнивают базовые ставки центральных банков Казахстана и России. Банк России, после более чем двукратного повышения ключевой ставки с 9,5% до 20% в феврале для обеспечения финансовой стабильности, затем снизил ее до 9,5% с учетом происходящих дефляционных процессов из-за падения экономики. Также уже несколько недель подряд в России наблюдается дефляция. Сезонно скорректированная инфляция в последнее время у них значительно ниже цели, что и позволяет снижать ставку", – отметил он.

Глав НБК также отметил, что в Казахстане не ожидается рецессии, а прогнозируется дальнейшее нарастание инфляционного давления.

Вместе с тем Пирматов считает, что сравнение базовых ставок в России и Казахстане является некорректным. Высказался глава Нацбанка и о критике повышения базовой ставки: некоторые считают эту меру неэффективной.

"Национальный Банк проводит денежно-кредитную политику в режиме инфляционного таргетирования. При этом регулятор не ставит задачу непременного достижения цели по инфляции в краткосрочный период. Надо понимать, что в макроэкономике решения не дают сиюминутного результата. Текущее решение Национального Банка призвано достичь цели по инфляции не сейчас, а в среднесрочной перспективе", – пояснил он.

Нацбанк принимает все необходимые меры для сокращения разрыва между прогнозируемой инфляцией и среднесрочными целевыми ориентирами, заявил Пирматов.

Возможностей для снижения ставки, по его словам, пока не видно.

Кроме того, глава НБК рассказал, почему Нацбанк не рассматривает вопрос формирования прямого курса тенге к рублю.

"Национальный Банк в валютной политике остается приверженным принципам свободного плавания обменного курса и не "держит" курс рубля. В течение июня произошло значительное укрепление рубля ко всем валютам, в первую очередь к доллару США. Такое значительное укрепление происходило на фоне введенных в РФ мер контроля движения капитала, высоких цен на основные экспортные товары и энергоресурсы вкупе с сокращением импорта. Несмотря на значительное смягчение введенных ранее валютных ограничений, российский рубль продолжил укрепление на фоне высоких цен на нефть и газ и низких объемов импорта", – пояснил председатель Нацбанка.

Пирматов подчеркнул, что обменный курс тенге по отношению к российскому рублю не формируется напрямую, а полностью зависит от того, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару США.

"Рынок тенге/рубль недостаточно глубокий и ликвидный для самостоятельного формирования. Это связано с торговым дисбалансом между РФ и РК, а также с тем, что казахстанские экспортеры не продают свою продукцию в Российскую Федерацию за тенге. В отличие от российских экспортеров, которые большинство своего экспорта в Казахстан продают за российские рубли. Соответственно, это приводит к низкому спросу на тенге в РФ", – объяснил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978035-sravnenie-bazovyh-stavok-v-rossii-i-kazahstane-nekorrektno-schitaet-glava-natsbanka/