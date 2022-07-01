Демонополизацию рынка гражданской авиации проведут в Казахстане

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Премьер Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики Казахстана, где были рассмотрены предложения по реформированию товарных рынков, а также рынков гражданской авиации и общественного транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РК.

Комиссия рассмотрела предложения Агентства по защите и развитию конкуренции по реформированию ключевых товарных рынков.

В частности, в целях увеличения числа участников и общего улучшения ситуации на рынке нефти и нефтепродуктов предложено предусмотреть возможность покупки нефти НПЗ напрямую у недропользователей, внедрить биржевые торги нефтью, увеличить объем торгов нефтепродуктами.

В части реформирования рынка товарного газа рассмотрены вопросы внедрения биржевых торгов и принятия правил доступа к товарному газу недропользователей, что обеспечит снабженческим организациям прямой и конкурентный доступ к газу.

Алихан Смаилов поручил Министерству энергетики и заинтересованным госорганам дополнительно проанализировать данные подходы с учетом влияния на экономику страны.

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: официальный сайт правительства РК

Также на заседании были рассмотрены меры по демонополизации рынков услуг гражданской авиации, общественного транспорта и финансового рынка.

В целом, главой правительства поддержаны предложения по увеличению доли биржевых торгов авиатопливом с 10% до 20%, увеличения срока действия в аэропортах режима Открытого неба с 3 до 5 лет, внедрения системы перевода текущих счетов клиентов между банками внутри страны и стандарты открытых банковских программных интерфейсов (Open Banking и Open API).

Кроме того, на заседании были обсуждены предложения по демонополизации рынков электроэнергии, железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок.

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: официальный сайт правительства РК

Заседание Комиссии по демонополизации экономики. Фото: официальный сайт правительства РК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976511-demonopolizatsiyu-rynka-grazhdanskoy-aviatsii-provedut-v-kazahstane/