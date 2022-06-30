На риски вторичных санкций для Казахстана указали в КГД

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Представители Комитета государственных доходов рассказали о том, как контролируется товарооборот между Казахстаном и Россией, чтобы избежать вторичных санкций, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

В ведомстве напомнили, что с марта текущего года отдельными странами введены санкции в отношении Российской Федерации. В том числе они содержат в себе запреты на поставку в РФ определенных видов товаров.

"При выявлении поставок таких товаров через другие страны (обхода санкций) в отношении таких стран могут быть применены вторичные санкции", – подчеркнули в КГД.

Отмечается, что Россия является одним из основных торговых партнеров Казахстана, а потому нельзя не учитывать возникшие риски.

"Для оперативного реагирования и недопущения ущерба для казахстанской экономики Комитетом государственных доходов МФ РК проводится постоянный мониторинг импорта и экспорта товаров, входящих в санкционные списки.

При вывозе указанных товаров из РК в РФ реализован механизм заверения органами государственных доходов электронного счета-фактуры, что позволяет определить страну происхождения товара", – сообщили в пресс-службе комитета.

По данным КГД, этот механизм контроля также применяется в рамках Протокола о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза (Бурабайский протокол) для недопущения вывоза товаров с территории РК, по которым применяются ставки таможенных пошлин ниже, чем установленные в Едином таможенном тарифе ЕАЭС, или так называемых "товаров-изъятий".

При этом за январь-май товарооборот с Российской Федерацией не показал значительных отклонений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Наблюдается рост экспорта по отдельным товарным позициям, таким как природный уран, цельнокатаные колеса из стали и дизельное топливо, то есть по товарам казахстанского производства, являющихся традиционными для экспорта, в том числе в Россию.

Таким образом, несмотря на рост экспорта в Российскую Федерацию отдельных групп товаров, факты реэкспорта через Республику Казахстан товаров, входящих в санкционный список, не наблюдаются", – добавили в комитете Министерства финансов Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976452-na-riski-vtorichnyh-sanktsiy-dlya-kazahstana-ukazali-v-kgd/