"Начнется раздрай": глава Минфина о выделении таможенного комитета из состава КГД

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Бизнес-омбудсмен Рустам Журсынов на собрании фракции партии Amanat в мажилисе предложил выделить таможенный комитет из состава Комитета государственных доходов. Однако глава Минфина против этого, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе своей речи Журсынов коснулся вопросов организационной структуры госорганов.

"Среди многих этот разговор уже ходит, но нам необходимо таможенный комитет выделить из состава Комитета государственных доходов. Он превратился в фискальный орган и потерял свои правоохранительные функции. Он должен стимулировать внешнюю торговлю.

Там сейчас пошел отток кадров. Вы посмотрите статистику по контрабанде, по наркоторговле. Этот вопрос, мне кажется, давно назрел. Пусть таможня будет в составе Минфина, но они должны быть отдельно от Комитета госдоходов. Все равно у нас все системы интегрированы", – заявил бизнес-омбудсмен.

Однако глава Минфина Ерулан Жамаубаев порекомендовал не поднимать такой вопрос.

"Относительно таможни. Этот вопрос долго обсуждается, но здесь очень много политических моментов. Если мы сейчас дадим какой-то намек, у нас все перестанет работать, начнется раздрай. Поэтому я хотел бы этот вопрос вообще не поднимать.

Надо глубоко изучить, поскольку в свое время было принято решение, что нужно объединять. Эти три структуры были, потом мы правоохранительный блок полностью выделили.

А потом, зачем сейчас еще одну структуру создавать с элементом "правоохранки"? Потом начнутся вопросы про давление на бизнес. Мы получим еще один госорган, который будет оказывать давление на бизнес. Об этом речь идет", – объяснил министр.

По его словам, сейчас таможенники работают больше как фискалы.

"Но есть вопросы цифровизации. Сейчас у нас база таможенников и налоговиков единая, поэтому здесь нужно быть острожными с заявлениями", – резюмировал Жамаубаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976062-nachnetsya-razdray-glava-minfina-o-sozdanii-v-kazahstane-tamozhennogo-komiteta/