Акцизы на сигареты и алкоголь планируют повысить в Казахстане

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Глава Министерства финансов Казахстана на заседании сената в четверг высказался о планах сблизить ставки на алкоголь и сигареты. Сделать это планируется до 2025 года, проводится такая кампания в рамках политики ЕАЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос в ходе обсуждения прекращения действия договора СНГ о согласованной налоговой политики поднял депутат Сагындык Лукпанов.

"Принимая во внимание регулирующую функцию акцизов, их удельный вес в структуре налогообложения, а также формирование доходной части бюджета страны, какие меры планируется предпринять Минфином в части размера акцизов и перечня подакцизных товаров?" – поинтересовался он.

В ответ Ерулан Жамаубаев сообщил, что в целом налоговая политика Казахстаном осуществляется самостоятельно и независимо.

"Акциз является одним из косвенных видов налога. Его доля не превышает 5% в госбюджете. Что касается гармонизации политики в рамках ЕАЭС, такие нормы предусмотрены, по определенным "чувствительным" видам товаров мы должны к 2025 году сближать наши ставки. К таким товарам относятся алкоголь и табак.

По табаку уже соглашение ратифицировано: мы к 2024 году на 1000 штук сигарет повышаем акциз до 35 евро в тенговом выражении. Что касается алкогольной продукции – акциз у нас достаточно высокий, но, тем не менее, сейчас соответствующее соглашение в рамках ЕАЭС готовится, и после вступления данного соглашения мы тоже будем постепенно сближать наши акцизы по алкогольной продукции", – пояснил он.

Между тем, добавил министр, Минздравом также поднимается вопрос по внедрению акцизов на сахаросодержащие напитки.

"Данный вопрос сейчас в правительстве обсуждается с учетом, в целом, бюджетной политики и государственной политики в области здравоохранения", – заявил глава Минфина.

Позже в кулуарах палаты он сообщил журналистам, что до 2024 года планируется повысить ставки на сигареты до 35 евро – это около 16 тыс. тенге на 1000 штук сигарет.

"Можно посчитать, поделить на тысячу, разделить 20 штук, получается, за пачку сигарет примерно 300-350 тенге. Что касается сахаросодержащих напитков – сейчас в правительстве идет обсуждение. Как только найдем компромисс по ставке, по необходимости, мы обязательно дадим знать, придем в парламент.

Насколько могут поражать напитки? Это опять-таки надо смотреть, считать, для нас важно держать баланс: с одной стороны – здоровье нации, с другой стороны – предприятия, чтобы не пострадали. Потому что этим занимается МСБ, который будет платить налоги за счет акцизов, с другой стороны – это интересы бюджета. Все это будем балансировать", – заверил Ерулан Жамаубаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1970028-aktsizy-na-sigarety-i-alkogol-planiruyut-povysit-v-kazahstane/