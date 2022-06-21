Казахстан до ноября продлил нулевую пошлину на импорт сахара

Иллюстративное фото: Wachara Kireewong/EyeEm/Getty Images

Состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии с участием министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова. В ходе мероприятия было одобрено предложение Казахстана о продлении для РК квоты на беспошлинный импорт белого сахара и сахара сырца , сообщается на официальном сайте МТИ РК.

Нулевую пошлину продлили до 31 октября текущего года - изначально действе квоты должно было закончиться 31 августа.

"Данная мера позволит снизить стоимость поставок импортного сахара на внутренний рынок. Сейчас мы ведем переговоры с рядом стран о поставках больших объемов сахара. А к ноябрю также начнутся поставки свекловичного сахара нового урожая как с казахстанских заводов, так и из стран ЕАЭС", - отметил Бахыт Султанов.

По данным министерства, Казахстан ведет переговоры об увеличении размера квоты на беспошлинный импорт сахара белого и сахара сырца.

По данным ведомства, в настоящее время квота Казахстана составляет 350 тыс. тонн белого сахара и тростникового сахара-сырца с нулевой импортной таможенной пошлиной до августа 2022 года.

Напомним, на прошлой неделе Казахстан продлил квоту на экспорт пшеницы и муки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975061-kazahstan-do-noyabrya-prodlil-nulevuyu-poshlinu-na-import-sahara/