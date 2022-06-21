Госрегулирование цен закрывает рынок казахстанским фермерам, заявил бизнесмен

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Основатель группы компаний Dala Болатбек Алиев во время онлайн-дискуссии "Продовольственная безопасность Казахстана и рост цен" заявил, что правительственные меры по стабилизации цен бьют по отечественным производителям, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель Комитета торговли министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев, говоря о сезонном росте цен на овощи, сообщил, что проблема не в отсутствии производства, а больше в невозможности полноценно сохранить урожай.

"Мы все понимаем, что, вроде бы, производим овощную продукцию в нужном количестве. Вроде бы у нас продукция есть, и все хорошо. Но почему мы именно в весенний период получаем взрыв цен на какую-то овощную продукцию. Вопросов очень много, и мы свои анализы проводили.

Проблема в чем? В том, что мы не можем сохранить овощи в нужном объеме до весны, чтобы в период межсезонья у нас было нужное количество овощей, которые необходимы для потребления", - сказал он.

Спикер добавил, что этот вопрос решается путем модернизации овощехранилищ и строительства оптово-распределительных центров.

"Мы не хотим вмешиваться в процесс торговли. Но порой в ручном режиме мы вынуждены вмешиваться, где-то вводим квоты и так далее. Возможно, это неправильно, но порой другого инструмента у нас просто нет. Поэтому мы говорим о том, чтобы была правильная и прозрачная торговля, чтобы не завозить продукцию из того же Узбекистана или Ирана.

Мы понимаем, что курс доллара у нас вечно пляшет, и мы получаем долларовую инфляцию на продукты. Чтобы этого избежать, мы пытаемся создать правильную инфраструктуру хранения, и чтобы она правильно распределялась по магазинам", - сказал он.

Однако основатель группы компаний Dala Болатбек Алиев с ним не согласен.

"Я абсолютно не согласен с позицией чиновников. У нас должна быть либо плановая экономика, либо рыночная. Мы должны определиться. Государство должно каждый год вести себя пассивно либо активно. Но государство каждый год вмешивается в рыночную экономику, и это начинает тормозить ту или иную продукцию для того, чтобы стабилизировать цены.

У премьер-министра есть даже своя государственная комиссия по контролю за ценами, и они начинают как бы думать о населении. И в этот момент для них интересы бизнеса становятся на последнее место. То есть мы начинаем убивать курицу, которая несет золотые яйца в этот момент.

Министерство торговли начинает открывать дорогу на наш внутренний рынок иранским производителем, пакистанских и другим. То есть протекция со стороны нашего министерства вообще нулевая, нет никакой речи о защите внутреннего рынка", - отметил он.

С его точки зрения, стабилизируя таким образом цены, власти откладывают решение проблемы на полгода.

"Сегодня, если они стабилизируют цены на рынке, закрывая производителем сельхозпродукции рынок, то они начинают бить по рукам производителей сельхозпродукции. И, соответственно, через семь месяцев производитель уже знает, что у него будет то же самое на следующий год, и он начинает переходить на другое направление либо начнет лимитировать свое производство - он не будет увеличивать объем продукции", - пояснил он.

Болатбек Алиев добавил, что государство помогает нашим производителям субсидиями, но они в то же время и властями "обнуляются". В качестве примера он привел ситуацию в Туркестанской области, где развито производство помидоров.

"Бьют его по внешней стороне туркменские помидоры, потому что у них бесплатный газ, электричество и вода. То же самое происходит и с узбекскими производителями, их цена тоже ниже.

Государство помогает нашим производителям "длинными" деньгами и субсидиями, при этом начинает запускать на рынок продукцию, которая дешевле, и начинает убивать все усилия фермеров. Таким образом вся поддержка от государства за счет правительства обнуляется.

Государство пытается за короткое время стабилизировать цены, не думая о том, что будет через полгода. В результате эта отложенная проблема взрывается через год. Цена, которая есть сегодня, они якобы стабилизируют ее, но через год она уже вырастает в полтора раза", - резюмировал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975053-gosregulirovanie-tsen-zakryvaet-rynok-kazahstanskim-fermeram-zayavil-biznesmen/