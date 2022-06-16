Приостановку работы двух причалов КТК объяснил Акчулаков

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Глава Минэнерго в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, не теряет ли Казахстан от простоя двух причалов Каспийского трубопроводного консорциума, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков сообщил, что на КТК МЧС России ведет ремонтные работы.

"Мы не теряем. Естественно, всегда эту ситуацию на контроле держим, с коллегами разговариваем. Эти работы были и ранее запланированы. Есть текущие ремонты, помимо того, что было в марте-апреле, это нештатная ситуация, есть текущие ремонты. Он требовал замены определенных трубопроводов, которые проходят по дню моря",-сказал министр.

Кроме того, по его словам, там еще со времен Второй мировой войны остались неразминированные участки.

"МЧС РФ каждый раз определяет, и в экваторе происходит чистка. Понятно, что они это не могут за один раз сделать, они должны временно приостановить работу. Условно говоря, это будет до 25 июня по плану. А у нас на Кашагане ремонт идет. Мы остановили работу с 1 по 15 июля. Это плановый ремонт. Исходя из этого, работы на одном ВПУ более чем достаточно, чтобы текущие объемы отгрузить. У нас нет с этим проблем", - резюмировал глава Минэнерго.

Вчера стало известно о приостановлении работы двух причалов на КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1974395-priostanovku-dvuh-prichalov-ktk-obyasnil-akchulakov/