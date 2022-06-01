Казахстан объявил о решении в отношении грузоперевозчиков из России и Беларуси

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана заявило о приостановлении запрета на "перецепку" для грузоперевозчиков из России и Беларуси. Заявление ведомства появилось на официальном сайте МИИР РК.

Как сообщили в министерстве, в соответствии с мировой практикой в сфере международных автоперевозок, в целях защиты интересов национальных автоперевозчиков, с 2017 года в Казахстане введены ограничения по перевозкам в/из третьих стран, в том числе на "перецепку".

За нарушение этих требований предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП (612 тыс. тенге) для водителей и 500 МРП (1,5 млн тенге) – для юрлиц.

Требования, запрещающие "перецепку", в равной степени распространяются как на иностранных, так и на казахстанских перевозчиков, добавили в МИИР.

Аналогичные требования действуют и в России. За их нарушение в РФ предусмотрен штраф в 150 000 рублей, то есть 1 млн тенге.

"Недавно в связи с текущей геополитической ситуацией российские и белорусские уполномоченные органы без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете "перецепки" до 1 января 2023 года", – сообщили в МИИР.

Однако в Казахстане запрет продолжал действовать.

"После обсуждения сообщения о приостановлении действия требований о запрете "перецепки", которое состоялось в ходе встречи глав правительств Казахстана и РФ 30 мая, казахстанской стороной проявлено понимание и в качестве доброй воли предложено эффективное решение сложившейся ситуации.

Требование о запрете "перецепки" не будет действовать в отношении белорусских и российских перевозчиков до начала следующего года", – отметили в ведомстве.

Сейчас компетентные госорганы и организации Казахстана и РФ проводят соответствующие консультации, по результатам которых будут приняты взаимоприемлемые решения.

"Законодательством РК ограничивается возможность осуществления перегрузки при международных автомобильных перевозках в/из третьих стран. Для этих целей необходимо получение специального разрешительного документа", – добавили в министерстве.

На сегодня в Казахстане зарегистрировано порядка 40 компаний с общим парком транспортных средств в 3 тысячи единиц, которые обеспечивают перевозку грузов из Казахстана в европейские страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1971936-kazahstan-obyavil-o-reshenii-v-otnoshenii-gruzoperevozchikov-iz-rossii-i-belarusi/