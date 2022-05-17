Доллар подорожал еще почти на три тенге на KASE

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов на бирже сегодня, 17 мая, курс доллара к тенге продолжил рост и установился на отметке 432,79 тенге за единицу. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

С учетом, что ранее курс доллара к тенге составлял 429,87 тенге, разница между вчерашним и новым курсом составила 2,92 тенге.

По данным опубликованным на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня сейчас покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 429-430 тенге, продажа – 437-439 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Алматы: покупка – 429-434 тенге, продажа – 435-439 тенге;

Кроме того, согласно информации с сайта Kurs.kz, в обменных пунктах столицы доллары покупаются в среднем за 428-433,5 тенге, а продаются – за 435,8-438 тенге.

В алматинских же обменниках курс продажи составляет 436-439 тенге, а покупки – 430-434,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1969724-dollar-podorozhal-esche-pochti-na-tri-tenge-na-kase/